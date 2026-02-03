Savunma ve havacılık sanayii, 2026'ya rekor ihracatla başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin ihracat rakamları açıklanınca, gözler bu çabaya en fazla katkı sağlayan sektörlere çevrildi.

Savunma ve havacılık sanayii, ocak ayında da ihracat kapasitesini artıran sektörlerin başında geldi.

Sektör, yılın ilk ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artış kaydetti.

2026'NIN İLK AYINA REKOR İHRACATLA BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılını rekorlarla kapatan savunma ve havacılık sanayiinin 2026'ya da rekor ihracat başarısı ile başladığını belirtti.

BİR AYDA 555,3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Sektörün ihracat performansını değerlendiren Görgün, "Savunma ve havacılık sanayimiz, 2026 yılı Ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artış kaydetmiştir. Bu güçlü performans, sektörümüzün küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ, İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRÜN PORTFÖYÜNÜN YANSIMASI"

Başarının arkasında yatan planlı politikalara dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

Elde edilen bu sonuç, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır.



Savunma ve havacılık sanayimiz, Türkiye'nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Bu başarı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur.

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE HEDEFİ