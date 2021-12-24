Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri açıklandı

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden düzenlenerek Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu.

Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi.

MUAYENESİ SONUCUNDA REDDEDİLEN SAYAÇLARA ÜCRET YOK

Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

TARİFEYİ HERKES GÖREBİLMELİ

Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

SU SAYAÇLARININ TAMİRİ 21,1 - 30 LİRA ARASINDA

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 21,1 lira ve 30 lira olacak.

ELEKTRİK SAYAÇLARININ TAMİRİ 21,1 - 24,6 LİRA ARASINDA

Elektrik sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, tek fazlı sayaçlar için 21,1 lira, üç fazlı sayaçlar için 24,6 lira olarak uygulanacak.

GAZ SAYAÇLARININ TAMİRİ 23,6 - 705,4 LİRA ARASINDA

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 23,6 lira ile 705,4 lira arasında değişecek.