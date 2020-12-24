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    Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi

    Su, elektrik ve gaz sayaçlarına ilişkin belirlenen fiyat 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
    • AA
    • 24.12.2020 - 09:52
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 09:53
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    Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi

    Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

    TAMİR ÜCRETLERİ

    Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 16,9 lira ve 24 lira olacak.

    Elektrik sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti tek fazlı sayaçlar için 16,9 lira, üç fazlı sayaçlar için 19,7 lira olarak uygulanacak.

    Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi #1

    YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK

    Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 18,9 ile 564,3 lira arasında değişecek.

    Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

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