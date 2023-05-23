Sberbank'ın üst yöneticisi açıkladı! Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artıyor Dış ticarette resmi para birimini devreye sokan Rusya, bu hamlesine karşılık buldu. Aynı politikayı güden Çin'de yuanı dış ticarette aktif hale getirdi. Böylelikle yuanın payı Rusya'nın ihracatında yüzde 2'den yüzde 18'e, ithalatında ise yüzde 5'ten yüzde 27'ye yükseldi.

AA

Dış ticareti aktif olan dolar yerine Türkiye de dahil ülkelerin kendi para birimlerini devre soktuğunu görüyoruz.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rusya'nın ticaretinde yuanın payının arttığını belirtti.

German Gref, Rusya'nın dış ticaretinde Çin'in resmi para biriminin ihracat ve ithalattaki payını artışını şu sözlerle aktardı:

Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl boyunca yuanın payı Rusya'nın ihracatında yüzde 2'den yüzde 18'e, ithalatında yüzde 5'ten yüzde 27'ye yükseldi.

Gref, Şanghay'da düzenlenen ve Rusya ile Çin'den yetkililerin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Dost ülke para birimlerine ilgi arttı

Sberbank müşterilerinin, dost ülke para birimlerine daha fazla ilgi gösterdiklerine işaret eden Gref, "Yuan bu anlamda tartışmasız lider konumunda. Bu yıl yuan cinsinden işlem sayısında geçen yıla göre 10 kat artış bekliyoruz." diye konuştu.

"Rusya'nın ticaretinde yuanın payı arttı"

Gref, Rusya'nın ticaretinde de yuanın payının arttığını belirterek, şöyle konuştu:

Rusya'nın ithalat ve ihracatında yuanın payı artmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl boyunca yuanın payı Rusya'nın ihracatında yüzde 2'den yüzde 18'e, ithalatında yüzde 5'ten yüzde 27'ye yükseldi.

"Dolar ve euro zehirli"

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Rusya'nın, ihracatında "zehirli" olarak değerlendirdiği dolar ve euronun payı, geçen yıl ihracatta yüzde 87'den yüzde 48'e, ithalatta ise yüzde 65'ten yüzde 46'ya düştü.