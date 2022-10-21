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    Scholz, enerji fiyatlarının düşmesi için ortak çaba çağrısı yaptı

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan enerji krizi yaşayan Avrupa ülkeleri, enerji fiyatlarının düşmesi için çalışma başlattı.
    • 21.10.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 09:38
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    Scholz, enerji fiyatlarının düşmesi için ortak çaba çağrısı yaptı

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel’de yaptığı açıklamada, gaz, petrol, kömür ve elektrik fiyatlarının düşmesi için Avrupa’da enerji fiyatlarının düşmesi için ortak çaba vurgusunda bulundu.

    "Doğalgaz fiyatları düşüyor"

    Şu anda dünya piyasalarında gaz fiyatlarının düştüğüne işaret eden Scholz, bunun Avrupa’ya daha hızlı yansıması gerektiğini aktardı.

    "Destek sürmeli"

    Scholz, zirvede Ukrayna’ya dayanışma gösterilmesi kapsamında eş güdüm içinde yapılan desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

    AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı

    Avrupa’da da enerji güvenliğinin sağlanmasını isteyen Scholz, "Fiyatların uygun seviyede olması gerektiği açıktır. Gaz, petrol ve kömür fiyatları düşmeli. Elektrik fiyatları düşmeli. Bu aynı zamanda Avrupa'da hepimizin ortak çabasını gerektiren bir şey." ifadesini kullandı.

    Olaf Scholz

    "Vatandaşların gaz ve elektrik fiyatları desteklenebilir"

    Diğer birçok ülke gibi Almanya’nın yardım paketleriyle vatandaşlarını desteklediğini vurgulayan Scholz, 2023 ve 2024’te de vatandaşları gaz ve elektrik fiyatları konusunda destekleyebilecek durumda olacaklarını dile getirdi.

    "Birlikte çalışmak için iyi bir temel"

    AA'nın haberine göre bunun Fransa, İtalya, İspanya ve birçok ülkenin yaptığıyla aynı olduğunu belirten Scholz, "Dolayısıyla bu, Avrupa'da, başka birçok yerde de gördüklerimize çok iyi uyuyor ve aynı zamanda birlikte çalışmak için iyi bir temel oluşturuyor." diye konuştu.


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