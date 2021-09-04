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- Sebze halindeki taze soğan ve kıvırcıkların çöpe atıldığı görüldü
Sebze halindeki taze soğan ve kıvırcıkların çöpe atıldığı görüldü
Sosyal medyada yayınlanan ve bir sebze halinde çekilen görüntülerde, çok sayıda taze soğan ve kıvırcık çöpe atıldı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 18:25
- Güncelleme : 04.09.2021 - 18:34
Fiyatları düşmesin diye, sebze ve meyveler çöpe atılıyor.
SEBZELER ÇÖPE GİDİYOR
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir sebze halindeki satıcı, elindeki kasa kasa taze soğan ve kıvırcıkları çöpe attı.
Sebze meyve fiyatlarının düşmemesi için yaşanan bu görüntüler, kamuoyunda tepki gördü.
Sebze halinde taze soğan ve kıvırcıkların çöpe atıldığı görüldü VİDEO