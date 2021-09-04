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    Sebze halindeki taze soğan ve kıvırcıkların çöpe atıldığı görüldü

    Sebze halindeki taze soğan ve kıvırcıkların çöpe atıldığı görüldü

    Sosyal medyada yayınlanan ve bir sebze halinde çekilen görüntülerde, çok sayıda taze soğan ve kıvırcık çöpe atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 18:25
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 18:34
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