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Sebze halindeki taze soğan ve kıvırcıkların çöpe atıldığı görüldü

Sebze halindeki taze soğan ve kıvırcıkların çöpe atıldığı görüldü

Sosyal medyada yayınlanan ve bir sebze halinde çekilen görüntülerde, çok sayıda taze soğan ve kıvırcık çöpe atıldı.