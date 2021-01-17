Sebze ve meyvede üretim yüzde 2 düştü, ciro yüzde 9,5 arttı

Antalya Toptancı Hal yöneticisinin verdiği bilgiye göre 2020 yılında 2019 yılına oranla yaş sebze ve meyve üretiminde yüzde 2’lik bir azalma olduğu halde 2 milyar 470 bin liralık ihracat sağlandı.

Antalya Toptancı Hal Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, 2020 yılı yaş sebze ve meyve üretimi ile satış verilerini açıkladı.

2020 yılında Antalya Toptancı Hali'nde satılan sebze ve meyve miktarında 2019 yılına göre yüzde 2’lik bir azalma olduğunu ifade eden Yılmaz, “2019 yılında 852 bin ton ürün satışı gerçekleşirken, 2020 yılında bu rakam 835 bin tona düştü. Ürünlerdeki yüzde 2’lik düşüşe rağmen ciro olarak 2019’a göre de yüzde 9,5 oranında bir artış oldu.” dedi.

"SON 91 YILIN EN KURAK DÖNEMİ"

2020 yılının son 91 yılın en kurak dönemi olduğunu dile getiren Yılmaz, geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşanan sıra dışı soğuk ve sıcak dalgalanmalar ile beraber yine 2020 yılında yaşanan olağanüstü pandemi döneminden dolayı ürün üretiminde yaşanan yüzde 2’lik düşüşün normal karşılandığını ifade etti.

“GİRDİ FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI”

Yılmaz, “Girdi fiyatlarında yüzde 50 oranında artış, iç dış taleplerde meydana gelen artış ve üretimdeki ufak da olsa azalış göz önüne alınırsa yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki yüzde 9,5’lik artış ise çok olağandır.” dedi.

Yaş sebze ve meyvedeki ihracatın 2019 yılına oranla 2020 yılında yüzde 26,32 artmış olduğuna da vurgu yapan Yılmaz, ülke ekonomisine katkının 2 milyar 256 milyon lira olduğunu ifade etti.

RUSYA İLE İHRACATIN AÇILMASI BEKLENİYOR

Yılmaz, “Ancak şu an için sınırlandırmadan dolayı Rusya’yla olan ihracatımız yok. Bu durum çitçilerimizi zora düşürüyor. Ocak ayı itibarıyla geçen seneyle karşılaştırdığımızda ürün fiyatları yüzde 50’nin altında. İhracat açılmazsa çiftçimiz zor durumda kalacak. Ön anlaşma yapıldığını biliyoruz. Bunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz.” diye konuştu.