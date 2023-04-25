Seçim öncesinde KKM'ye ilgi arttı KKM hesaplarının büyüklüğü 1,9 trilyon lirayı buldu. Yaklaşan seçimler öncesinde KKM hesaplarına olan eğilim artmaya devam ediyor.

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Mevduat sahiplerinin Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilgisi yoğun.

Bankalardaki toplam mevduat 10,3 trilyon liraya yükseldi. Kur Korumalı Mevduat hesaplarının büyüklüğü ise 1,9 trilyon lira oldu.

Bu yükselişte özel bankalarda faiz tavan sınırının da kaldırılması da etkili oldu.

KKM'nin ne zaman sonlanacağı merak ediliyor. Hükümet KKM’lerde süreyi bu yılın sonuna kadar uzattı. TMBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz yaptığı bir açıklamada Kur Korumalı Mevduat’ın özü itibarı ile geçici bir mekanizma olduğunu belirterek, ani bir çıkışın olumlu olmayacağını dile getirdi. Yılmaz, ani çıkışların piyasanın istikrarının bozucu etkisi olabileceğini ve aşamalı bir şekilde çıkışın yapılacağını aktardı.

KKM'nin bütçeye maliyeti

Geçen yıl bütçeden 92,5 milyar lira çıkmıştı. Merkez Bankası da geçen yıl KKM’ler için 88,9 milyar lira ödedi.

KKM’ler için ilk iki ayda bütçeden 2,1 milyar lira ödenirken martta ödeme yapılmadı.

Bugüne kadar bütçede yapılan toplam ödeme ise 94,6 milyar lira oldu.

Vazgeçilen vergiler de eklendiğinde toplam maliyet 200 milyar lirayı aştı.

Yine Yılmaz'a göre, uygulamanın sadece maliyete ya da sadece getirisine bakmak yerine enflasyona yaptığı katkıya bakılması gerekiyor.