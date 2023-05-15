Seçimin ertesi günü altın fiyatları! Altın fiyatları artışta Altın fiyatları ABD'de yükseldi. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.275 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın döviz kurundaki artışla yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.266 liradan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizliklerle altının ons fiyatının yön arayışında hareket ettiğini bildirdi.

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,71 üzerinde 1.275 liradan işlem görüyor.

Tam altın 8 bin 417 lira

Tam altın 8 bin 417 liradan, yarım altın ise 4 bin 208 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 90 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 2.018 dolar

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,22 düşüşle 2 bin 11 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,35 artışla 2 bin 18 dolardan alıcı buluyor.

Ons fiyatında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin doların destek, 2 bin 30 ve 2 bin 40 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.