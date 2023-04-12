Seçimler Ankara'da takım elbise satışlarını artırdı Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak önemli bir seçime hazırlanıyor. Bu seçim tekstil sektöründe hareketliliğe neden oldu.

AA

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba, adaylık başvuruları nedeniyle takım elbise satışlarının arttığını belirtti.

Satışlar yüzde 10-15 yükseldi

Yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, adaylık başvuruları nedeniyle takım elbise satışlarında yüzde 10-15 civarında artışa neden oldu.

Akbaba, geçmiş seçimlerde bu artışın yüzde 25'leri bulduğuna işaret ederek, depremin ve genelde her seçim döneminde benzer isimlerin aday adaylığı başvurusu yapması gibi nedenlerin bu yıl artışı yüzde 15 seviyesinde tuttuğunu anlattı.

"Satışlar maaş artışı ile yükseldi, depremle düştü"

Hayati Akbaba, yılbaşında yapılan asgari ücret ve EYT düzenlemeleri sayesinde tüketici gelirinde artış olduğunu, bu nedenle satışlarda hareketlenme beklediklerini ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin hazır giyim satışlarında da durgunluğa yol açtığını söyledi.

"Adaylar mendil tercih etti"

Akbaba, milletvekili adaylarının tercihlerine ilişkin bilgi verirken şöyle konuştu:

Takım elbisede genelde koyu renkler, siyah, lacivert ve antrasit tonları tercih edildi. Yelekli takım elbise rağbeti önceki yıllara göre daha fazlaydı, genç milletvekili adayları da aynı renklerde 'slim fit' kesimleri tercih etti. Dolayısıyla klasik, düz gömlek, özellikle de beyaz renk çok ilgi gördü. Favori kravat rengi bordo, siyah ve lacivert tonlarıydı. Kravat iğnesi neredeyse hiç kullanılmadı. Genellikle mendil aksesuarı tercih edildi.

Kadın adayların renk tercihi: Mavi, kahve, bordo tonları ve siyah

Akbaba, kadın adayların kıyafet tercihlerine ilişkin de şöyle konuştu:

Kadın adaylarda da yine tercih edilen takım elbise ya da farklı renklerde ceket-pantolon, ceket-etek kombinleri oldu. Kadın adaylar mavi, kahve, bordo tonları ve siyah rengi tercih ettiler.

"Ayakları yere basan fiyatlandırmalar olacak"

Sektörün enflasyonist baskı nedeniyle geçen yılın son çeyreğine kadar fiyatları yükseltmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akbaba, bu durumun sektörde stok sorunu yarattığını söyledi. Akbaba, sektörün stoklarını indirimle eritmeye çalıştığına işaret ederek, diye konuştu.