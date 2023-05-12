Seçimler öncesinede tren seferlerinin kapasiteleri artırıldı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sadece bir gün kaldı. Yüksek katılımlı geçmesi beklenen seçimler için de vatandaşlar oy kullanacakları alanda bulunmak için çaba gösteriyor.

AA

Seçimde oy kullanmak için vatandaşların 14 Mayıs'ta o kullanma yerlerinde olmak istemesi şehirler arası ulaşımı artırdı.

Bu anlamda şehirler arası otobüs seferlerindeki yoğunluk günler öncesinden başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şimdi de seçimler öncesi tren kapasitelerinin artırıldığını açıkladı.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, tren kapasitelerinde, hızlı trenlerde 2 bin 466, ana hat trenlerde 3 bin 866 olmak üzere 6 bin 332 yolculuk artışa gidildi.

Tren kapasiteleri 6 bin 332 yolcu artırıldı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde artan yoğunluğu karşılamak üzere hızlı trenlerde 2 bin 466, ana hat trenlerde 3 bin 866 olmak üzere tren kapasitelerinin 6 bin 332 yolcu artırıldığı bildirildi.

Yolcu talebi arttı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, seçimler nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere bazı tedbirler aldı.

Yolcu yoğunluğunun olduğu hatlara ilave hızlı trenler sefere konulurken bazı trenlerin kapasitesinde artış yapıldı.

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme)-Ankara güzergahı ilave hızlı tren seferleri

Buna göre, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme)-Ankara güzergahına ilave hızlı tren seferleri konuldu.

İlave seferler, Ankara'dan saat 11.50'de, İstanbul'dan saat 17.10'da başlayacak.

Ankara, Güney/Van Gölü, 4 Eylül Mavi ve İzmir Mavi ekspresleri

Ayrıca Ankara, Güney/Van Gölü, 4 Eylül Mavi ve İzmir Mavi ekspreslerine cuma, cumartesi ve pazartesi günleri için vagon ilavesi yapılarak kapasite artırıldı.

Yapılan bu düzenlemeyle, hızlı trenlerin 2 bin 466, ana hat trenlerin 3 bin 866 olmak üzere kapasitelerinde 6 bin 332 yolculuk artışa gidilmiş oldu.