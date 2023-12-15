SEDDK, ocak ayı için trafik sigortasındaki prim artış oranını yükseltti SEDDK, yetkisini kullanarak, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlediği trafik sigortasındaki yüzde 5’lik prim artışını ocak ayı için yüzde 10’a çıkarttı.

AA

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), dün aldığı zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı kararının ardından yeni bir karar daha aldı.

SEDDK, yetkisini kullanarak, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlediği trafik sigortasındaki yüzde 5’lik prim artışını ocak ayı için yüzde 10’a çıkardı.

Söz konusu karara ilişkin genelge, kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu.

2024 yılının ilk 4 ayı için geçerli

Buna göre, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlenen trafik sigortasındaki yüzde 5’lik prim artışı ocak 2024 için yüzde 10’a çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yer aldı

Karar, 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesi uyarınca alındı.

Dünkü karar

Dün ise alınan bir karala birlikte zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına yeni düzenlemeye gidilmiş ve SED­DK, bir yönetmelik yayınlayarak, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlenmişti.

Bu oran, 2023'ün Mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)