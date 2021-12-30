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    Şeker, ihracı kaydı bağlı mallar listesine girdi

    Şeker ihracatında yeni bir dönem başlatan, şeker ihracının kaydı bağlı mallar listesine etlenmesi kararına imza atıldı.
    • REUTERS
    • 30.12.2021 - 08:44
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    Şeker, ihracı kaydı bağlı mallar listesine girdi

    Artık şeker ihracı yapılırken gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Gümrük beyannamelerinin kayıtlarına girecet olan şeker ihracatını kayda mallar listesine ekleyen Ticaret Bakanlığı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Şeker, ihracı kaydı bağlı mallar listesine girdi #1

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