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- Şeker, ihracı kaydı bağlı mallar listesine girdi
Şeker, ihracı kaydı bağlı mallar listesine girdi
Şeker ihracatında yeni bir dönem başlatan, şeker ihracının kaydı bağlı mallar listesine etlenmesi kararına imza atıldı.
- REUTERS
- 30.12.2021 - 08:44
Artık şeker ihracı yapılırken gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Gümrük beyannamelerinin kayıtlarına girecet olan şeker ihracatını kayda mallar listesine ekleyen Ticaret Bakanlığı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.