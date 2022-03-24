Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2022-2023 pazarlama yılı için kotalar belirlendi ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre A kotasında miktar 2 milyon 750 bin ton, B kotası ise 134 bin 62 ton oldu.

Türkiye şeker sektöründe 2022-2023 pazarlama yılı için belirlenen kotalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

A KOTASI 2,6 MİLYON, B KOTASI 134 BİN

Buna göre, 2022-2023 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 134 bin 62 ton oldu.

NBŞ KOTASI 68 BİN TON

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 68 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

A VE B KOTASI İLE NİŞASTA BAZLI ŞEKERDE A KOTASI MİKTARLARI NETLEŞTİ

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları, devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.