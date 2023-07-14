Sektör öncüsünden işsizlik değerlendirmesi: Temel sorun iş beğenmeme Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, hem iş arayan hem de iş bulamayanlar olduğunu belirterek, yeni mezun veya gençlerin üretim hattına girmek yerine masabaşı ve vitrin işlere rağbeti nedeniyle iş beğenmeme sorunu yaşandığını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde ekonomi uzun süredir geniş yer tutuyor.

Yeni seçilen hükümetle birlikte yeni bir döneme girildi.

Bu kapsamda enflasyon düşüşe geçerek son dönemin en düşük seviyesine geldi.

Enflasyonla birlikte işsizlik de tek haneli rakamlara gelse de Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu problem kapsamında ise kamuoyunda iş ve iş beğenmeme konusu tartışılıyor.

Sektörün önde gelen isimlerinden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Habartürk'te Sena Alkan'ın konuğu olarak bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Temel sorun iş beğenmeme"

Gültepe, işsizlik alanında en büyük sorunun iş beğenmeme olduğunu söyledi.

Gültepe, "Hem iş arayanlar var hem de çalışma arkadaşı bulamayan var. Temel sorunlardan bir tanesi de iş beğenmeme. En büyük sıkıntılardan bir tanesi yeni arkadaşlar yeni mezunlar üretim tarafında çalışma arzusu isteği içerisinde değiller." dedi.

"Kimse üretim bantlarının arasına girmek istemiyor"

Bu sorunun neden kaynaklandığını da açıklayan Gültepe şöyle konuştu: