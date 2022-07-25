Sektör, Tahıl Koridoru anlaşmasını değerlendirdi

Sektör temsilcileri, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da üretilen tahılın dünya ile buluşmasını sağlayacak Tahıl Koridoru anlaşmasını çok yönlü ele aldı.

Tahıl koridoru anlaşması, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendirdi.

Sektör temsilcilerine göre anlaşma, insani diplomaside Türkiye’nin küresel bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İç piyasa ve ihracatçı rahatlayacak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye’nin önderliğinde, Rusya, Ukrayna ve BM arasında varılan tahıl koridoru anlaşmasının, iç piyasayı ve ihracatçıyı rahatlatacağını belirtti.

Gıda tedariki sorunu yaşayan Afrika ülkeleri gıdaya ulaşacak

İHA'nın haberine göre, Akıncı aynı zamanda, bu koridor sayesinde gıda tedarikinde zorluk çeken bazı Afrika ülkelerinin temel gıdaya ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Küresel gıda fiyatlarına olumlu yansıyacak

Akıncı, küresel gıda fiyatlarına olumlu yansımaları beklenen anlaşmanın, dünya gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna tahıl üretiminde ön sırada

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası dünyanın gıda tedarikinde önemli sorunlar yaşadığına vurgu yapan Akıncı, “Rusya ve Ukrayna dünya tahıl üretiminde önde gelen iki ülke olarak ön plana çıkmakta. Rusya 40 milyon ton buğday ihracatı ile bu kulvarda ilk sırada yer alırken, Ukrayna ise dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı konumunda. Ülkemiz buğday ithalatının yüzde 90’lık bir kısmını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor. Türkiye’de toplam buğday rekoltesi her yıl yaklaşık 20 milyon ton seyrinde gerçekleşmekte. Kuraklığa bağlı rekolte düşüşü yaşanmaması halinde ise bu rakam yüzde 90 oranında kendi kendimize yeterlilik sağlıyor.

Türkiye un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise dünyada ikinci sırada

Bunun yanı sıra Türkiye un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise dünyada ikinci sırada yer almakta. Bu sektörler için Rusya ve Ukrayna’dan getirilen tahıl hayati önem arz ediyordu. Zira, birçok gıda sektörümüz Rusya ve Ukrayna’dan getirilen tahılı işleyerek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirmekteydi. İki ülke arasında başlayan savaş özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi olumsuz etkiledi. Varılan bu anlaşmayla gerek ihracatçılarımız gerekse de tahıl ihracatının tamamını bu ülkelerden karşılayan birçok Afrika ülkesi artık daha rahat bir nefes alacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve anlaşmanın hayata kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.