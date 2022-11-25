Sektöre göre, yabancıların ilgisi gayrimenkul fiyatlarını artırıyor

Gayrimenkul fiyatları hız kesmeden artmaya devam ederken, konunun uznanlarına göre ise emlakta yabancı ilgisi, bu artışın nedenlerinden birisini oluşturuyor.

Konut, iş yeri ve arsaların fiyatları artmaya devam ediyor. Bu artışın nedenlerinden birisi de yabancıların ilgisi.

Gayrimenkul fiyatlarını doğrudan etkileyen yabancılara mülk satışı, inşaat sektörünü doğrudan etkiliyor.

Büyükşehirlere ilgi fazla

Özellikle büyükşehirlere rağbet gösteren yabancı alıcılar, bu bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarının artmasına sebep oluyor.

Maliyet arttı, ruhsat başvuruları azaldı

İnşaat sektöründe maliyetlerin artması sebebiyle azalan ruhsat başvuruları da mevcut konutların artmasındaki diğer sebeplerin başında geliyor.

Döviz kuru farkı Türkiye'de gayrimenkul almayı cazip kılıyor

Sektör temsilcilerinden Özkan Aydemir, döviz kurlarındaki farklılıktan dolayı yabancıların Türkiye’deki mülk yatırımına olan ilgisinin arttığını ancak bu durumun satış fiyatlarının da artmasına sebep olduğunu belirtti.

Mevcut konut arzı artırılmalı

İHA'nın haberine göre, yabancılara yapılan satışların hem ülke ekonomisi hem de inşaat sektörü için oldukça önemli olduğunun altını çizen Aydemir, “Yabancılara yapılan satışlar, gayrimenkul sektörü için ciddi bir potansiyeldir. Bu konuda gerek yurt içi gerekse de yurt dışı pazarlama stratejilerini sürekli dinamik tutmalıyız. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken hususların başında inşaat sektörünün de yeni projeler üreterek mevcut konut arzını artırması geliyor. Ne yazık ki son 3 yılda inşaat ruhsatlarında ciddi bir gerileme gözlemliyoruz. Eğer konut fiyatlarının artışının önüne geçmek istiyorsak yeni projelerin üretilmesine hız vermemiz gerekiyor.” dedi.