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    Sektöre göre, yabancıların ilgisi gayrimenkul fiyatlarını artırıyor

    Gayrimenkul fiyatları hız kesmeden artmaya devam ederken, konunun uznanlarına göre ise emlakta yabancı ilgisi, bu artışın nedenlerinden birisini oluşturuyor.
    • 25.11.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 15:12
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    Sektöre göre, yabancıların ilgisi gayrimenkul fiyatlarını artırıyor

    Konut, iş yeri ve arsaların fiyatları artmaya devam ediyor. Bu artışın nedenlerinden birisi de yabancıların ilgisi.

    Gayrimenkul fiyatlarını doğrudan etkileyen yabancılara mülk satışı, inşaat sektörünü doğrudan etkiliyor.

    Büyükşehirlere ilgi fazla

    Özellikle büyükşehirlere rağbet gösteren yabancı alıcılar, bu bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarının artmasına sebep oluyor.

    Maliyet arttı, ruhsat başvuruları azaldı

    İnşaat sektöründe maliyetlerin artması sebebiyle azalan ruhsat başvuruları da mevcut konutların artmasındaki diğer sebeplerin başında geliyor.

    konut

    Döviz kuru farkı Türkiye'de gayrimenkul almayı cazip kılıyor

    Sektör temsilcilerinden Özkan Aydemir, döviz kurlarındaki farklılıktan dolayı yabancıların Türkiye’deki mülk yatırımına olan ilgisinin arttığını ancak bu durumun satış fiyatlarının da artmasına sebep olduğunu belirtti.

    konut

    Mevcut konut arzı artırılmalı

    İHA'nın haberine göre, yabancılara yapılan satışların hem ülke ekonomisi hem de inşaat sektörü için oldukça önemli olduğunun altını çizen Aydemir, “Yabancılara yapılan satışlar, gayrimenkul sektörü için ciddi bir potansiyeldir. Bu konuda gerek yurt içi gerekse de yurt dışı pazarlama stratejilerini sürekli dinamik tutmalıyız. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken hususların başında inşaat sektörünün de yeni projeler üreterek mevcut konut arzını artırması geliyor. Ne yazık ki son 3 yılda inşaat ruhsatlarında ciddi bir gerileme gözlemliyoruz. Eğer konut fiyatlarının artışının önüne geçmek istiyorsak yeni projelerin üretilmesine hız vermemiz gerekiyor.” dedi.


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