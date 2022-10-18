Selcoin: “FED’in faiz artırma inadı petrol krizini derinleştiriyor.”

YouTube kanalında kripto, emtia ve para piyasalarına dair yaptığı sıra dışı yorumlarla adından söz ettiren Selcoin, petrol krizine dair uyarıda bulundu

YouTube kanalında kripto, emtia ve para piyasalarına dair yaptığı sıra dışı yorumlarla adından söz ettiren Selcoin, petrol krizine dair uyarıda bulundu: “FED’in faiz artırma inadı petrol krizini derinleştirebilir. OPEC ülkeleri daha da agresifleşirse 80’lerdeki petrol krizi tekerrür edebilir.”

Selcoin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararını değerlendirdi. YouTube kanalında yayınladığı ‘makalevari’ sohbetlerle 500 bine yakın aboneye ulaşan Selcoin, “FED’in enflasyonu düşürmek için tarihinde görülmemiş şekilde agresif faiz artışlarına gitmesi ve bu kararındaki ısrarcı tutumu 80’lerdekine benzer bir petrol krizine neden olabilir” yorumunda bulundu.

“Yeni bir petrol krizi kapıda mı?”

Para piyasaları ile ilgili güven verici yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Selcoin, FED’in güçlü dolar stratejisi karşısında OPEC ülkelerinin kendilerini korumak adına petrol arzını kıstıklarını belirtip ekledi: “OPEC ülkeleri petrol fiyatlarının düşmemesi için bu hamleyi yapmak zorunda kaldılar. 80’lerde de benzer bir durum yaşanmış, FED’in faiz artışları sonrası OPEC ülkeleri önce arzı kısmış, ardından da ambargo uygulama yoluna gitmişlerdi. FED faiz artışında ısrar ederse OPEC ülkeleri agrefisleşip benzer bir hamle ile yeni bir petrol krizinin fitilini ateşleyebilirler.”

“Gözler 2 Kasım’daki faiz kararında.”

FED-OPEC restleşmesinin derinleşmesi halinde petrole ulaşımın zorlaştıracağını vurgulayan Selcoin, bunun dünya ölçeğinde daha derin bir enflasyon artışını tetiklemesinin piyasaların önündeki en kötü senaryo olduğuna dikkat çekti: “FED agresif tutumun dozunu kaçırdı. Bir anlamda OPEC ülkelerini bu karara zorladı. Bu, tüm dünyayı, tüm piyasaları etkileyecek yeni bir kaosu ortaya çıkardı. Krizin bundan sonra evrileceği yeri FED belirleyecek. 2 Kasım’da açıklanacak faiz kararı bir anlamda tüm para dünyanın kaderini etkileyecek.”