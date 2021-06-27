Senegal ile Dünya Bankası aralarında 4 anlaşma imzaladı

Senegal, Dünya Bankası ile toplam 453 milyon dolarlık 4 ayrı anlaşmaya imza attı.

Dünya Bankası ülkelere verdiği ekonomik destekleri koronavirüs salgını nedeni ile daha çok artırdı.

Dünya Bankası'nın Senegal Operasyonları Direktörü Nathan Belete ve Senegal Finans ve Bütçe Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo arasında birçok sektörü kapsayan 4 anlaşma imzalandığı kaydedildi.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE AİLELERE DESTEK İÇİN

Anlaşmaların koronavirüsle mücadele, elektriğe erişim, sınır güvenliğini güçlendirme ve toplumun kırılgan kesimindeki ailelere destek alanında imzalandığı belirtildi.

TOPLAM 453 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Anlaşmaların toplam değerinin 453 milyon doları bulduğu ve 241 milyon dolarının koronavirüs ile mücadeleye destek için hibe edildiği vurgulandı.

REKOR DESTEK

Son anlaşmalarla, Dünya Bankası'nın Senegal ile imzaladığı ayrıcalıklı finansman desteği, tek bir mali yılda 898 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.