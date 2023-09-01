Serbest bölgelerde verilecek doğalgazın satış hizmeti esasları değişti Doğalgaz dağıtım ve satış işlemleri ile ilgili yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AA

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerde verilecek doğalgazın dağıtım ve satış hizmetine ilişkin esasları düzenlendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, doğalgaz dağıtım ve satışının ihtiyaçlar doğrultusunda şekilleneceği ve tüketiciye yansıtılamayacağına dair bilgi içeriyor.

Yönetmelikle, serbest bölge kurucu ve işleticilerinin doğalgaz dağıtım ve satış faaliyetlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Doğalgaz şebekesi bölgenin mevcut durumu dikkate alınarak projelendirilecek

Buna göre, doğalgaza ilişkin faaliyetlerin bölge kurucu ve işleticileri tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğalgaz şebekesi bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişimi dikkate alınarak projelendirilecek, inşa ettirilecek, genişletilecek ve iyileştirilecek.

Serbest bölge doğalgaz şebekesinin ve ilgili tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetleri, yapım ve hizmet sertifikası sahiplerine yaptırılacak.

"Hizmetlerin giderleri kullanıcıya yansıtılmayacak"

Sertifika sahiplerinden alınan bu hizmetlerin giderleri bölge kurucu ve işleticileri tarafından kullanıcılara yansıtılmayacak.

Bölge kurucu ve işleticileri tarafından kullanıcılara yapılan doğalgaz satışında, birim doğalgaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilemeyecek, faturaya herhangi bir ad altında ücret yansıtılamayacak.

Diğer kurallar için için genelgeler belirlenecek

Bölge kurucu ve işleticilerinin serbest bölgeler içinde doğalgaza ilişkin yürüttükleri faaliyetlere dair diğer ilke ve kurallar, genelgeyle belirlenecek.