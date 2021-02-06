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    Serbest bölgelerin istihdam desteğinden faydalanma şartı esnetildi

    İhracat şartıyla istihdam desteğinden faydalanabilmesi için üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'ini ihraç etme şartı 2020 için yüzde 80'e düştü.
    • AA
    • 06.02.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 11:18
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    Serbest bölgelerin istihdam desteğinden faydalanma şartı esnetildi

    Mükelleflerin, ihracat şartıyla istihdam desteğinden faydalanabilmesi için FOB bedelinin en az yüzde 85'ini ihraç etme şartı 2020 için yüzde 80'e düşürüldü.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLER İÇİN STOPAJ İSTİSNASI

    Üretici firmalar, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin (ürün geminin güvertesine taşınana kadar olan bedel) en az yüzde 85'ini yurt dışına ihraç etmeleri halinde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler için stopaj istisnasından yararlandırılıyor.

    Serbest bölgelerin istihdam desteğinden faydalanma şartı esnetildi #1

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