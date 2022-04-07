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- Serbest piyasada 7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları
Serbest piyasada 7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.926,6 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 913 lira seviyesinde.
- AA
- 07.04.2022 - 12:57
- Güncelleme : 07.04.2022 - 13:06
Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında sıkılaşma beklentileri piyasaları olumsuz etkiledi.
Dün, yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 910,6 liradan tamamlanmıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 913 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 1.926,6 dolardan işlem gördü.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 913 lira
Çeyrek altın: 1.510 lira
Cumhuriyet altını: 6 bin 155 lira
Tam altın: 6 bin 42 lira
Yarım altın: 3 bin 21 lira
Reşat altın: 6 bin 29 lira