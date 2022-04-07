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    Serbest piyasada 7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.926,6 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 913 lira seviyesinde.
    • AA
    • 07.04.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:06
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    Serbest piyasada 7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

    Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında sıkılaşma beklentileri piyasaları olumsuz etkiledi.

    Dün, yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 910,6 liradan tamamlanmıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 913 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 1.926,6 dolardan işlem gördü.

    Serbest piyasada 7 Nisan 2022 güncel altın fiyatları #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram altın: 913 lira

    Çeyrek altın: 1.510 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 155 lira

    Tam altın: 6 bin 42 lira

    Yarım altın: 3 bin 21 lira

    Reşat altın: 6 bin 29 lira


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