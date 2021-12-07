Serbest piyasada çeyrek 1.266 lira

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783, çeyrek altının ise 1.266 lira oldu.

Doların dünyada hızlı yükselişi ve Türk Lirası'nın dolara karşı değer kaybı yaşaması altının fiyatına artış olarak yansıdı.

SERBEST PİYASADA ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 782,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 783 liradan, 5 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 181 liradan, 714,10 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 718,10 liradan, 5 bin 42 liradan alınan Lira (Tam) ziynet 5 bin 62 liradan, 2 bin 521 liradan alınan yarım ziynet 2 bin 531 liradan ve 1.261 liradan alınan çeyrek ziynet 1.266 liradan satılıyor.