Serbest piyasada dolar 13,3820 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3820 liradan, euro ise 15,1320 liradan güne başlangıç yaptı.

Döviz hareketleri, Türk Lirası'nın alım gücü ve fiyatlamalar yapılabilmesi açısından kamuoyunun odağında.

Serbest piyasada 13,3800 liradan alınan dolar 13,3820 liradan satılıyor. 15,1300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,1320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3010 lira, euronun satış fiyatı ise 15,0070 lira olmuştu.

DÜNYADA DÖVİZ

Yen, dolar karşısında beş yılın dip seviyesi yakınlarına gerilerken, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmada diğer büyük merkez bankalarının gerisinde kalacağı endişeleriyle diğer başlıca para birimleri karşısında kayıplarını telafi etmeye çalıştı.

Dolar dün, yen karşısında 115,50 civarında destek seviyesine yükselmesinin ardından bugün beş yılın zirvesi olan 116,35'e yükseldikten sonra en son 116,15 yenden işlem gördü.

İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Euro karşısında ise yen 200 günlük hareketli ortalamasını kırdı ve iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Euro/yen paritesi 131,45'e kadar yükseldi ve Asya seansının başlarında euro 131,06 yenden işlem gördü.

Euro, dolar karşısında neredeyse iki haftanın dip seviyesi olan 1,1279 dolardan işlem gördü.

Riske duyarlı Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları da koronavirüsün varyantı Omicron'un küresel ekonomiyi sekteye uğratabileceğine dair endişelerin hafiflemesiyle yükselişlerini sürdürdü.

Dolar endeksi 96,313 seviyesinde kalarak dar aralıkta seyretti.