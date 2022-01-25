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- Serbest piyasada dolar 13,4620 liradan güne başladı
Serbest piyasada dolar 13,4620 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 13,4620 liradan, euro ise 15,2270 liradan güne başlangıç yaptı.
- AA
- 25.01.2022 - 09:19
- Güncelleme : 25.01.2022 - 09:33
İstanbul serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4680 lira, euronun satış fiyatı ise 15,2120 lira olmuştu.
DOLAR/TL 13,4620
Serbest piyasada 13,4600 liradan alınan dolar, 13,4620 liradan satılıyor.
EURO/DOLAR 15,2270
15,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,2270 lira olarak belirlendi.
FED TOPLANTISI BEKLENİYOR
Piyasalar, yarın gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikası kurulu toplantısı kararı ve açıklamaları bekleyecek.