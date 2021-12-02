Serbest piyasada dolar 13,4740 liradan açıldı

İstanbul serbest piyasada dolar 13,4740 liradan, euro 15,2650 liradan güne başladı.

Piyasaların gözü dövizin hareketlerine odaklandı. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesinden sonra yaşanacaklar takip ediliyor.

Serbest piyasada 13,4720 liradan alınan dolar 13,4740 liradan satılıyor. 15,2630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,2650 lira olarak belirlendi.

DÜN DOLAR GÜNÜ 13,2970 LİRADAN KAPATTI

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,2970 lira, euronun satış fiyatı ise 15,0850 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN MÜDAHALESİNDE NELER OLMUŞTU

Dün ayrıca döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 14 yılın ardından ilk kez piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ederken, ayrıca Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde de işlem yapmaya başladığını duyurdu.