Serbest piyasada dolar 18,6340 lira! 2 Aralık döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6360 liradan, euro ise 19,6180 liradan güne başladı.

Dün, doların satış fiyatı 18,6350 lira, euronun satış fiyatı ise 19,6130 lira olmuştu.

AA'nın haberine göre, serbest piyasada 18,6340 liradan alınan dolar 18,6360 liradan satılıyor. 19,6160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 19,6180 lira olarak belirlendi.

Dolar dünyada 16 haftanın dip seviyesine seyrediyor

Dolar ekim ayında tüketici harcamalarının arttığını gösteren ve yatırımcıların faizlerin zirve seviyeye yakında ulaşacağı beklentilerini kuvvetlendiren verilerin ardından 16 haftanın dip seviyesine yakın kaldı.

Dolar endeksi yüzde 0,191 artışla 104,840 seviyesine yükseldi ancak dün kaydettiği ve 11 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 104,56'ya yakın seyretti.

Dolar yen karşısında gün içinde 135,045 ile 18 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,05 düşüşle 135.25 yenden işlem gördü.

Euro dün yüzde 1 yükselmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.0512 dolardan işlem gördü.

Sterlin yüzde 0,13 düşüşle 1,2237 dolardan işlem gördü.