Serbest piyasada döviz fiyatları! Açılışta dolar, euro ve sterlin
AA

Türkiye Ekonomi Modeli'nin getirdiği liralaşma enstrümanları döviz kurunun yatay olmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Dün doların satış fiyatı 19,5410 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4710 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada 19,5470 liradan, ise 21,4580 liradan güne başladı.

Dolar 19,5470 lira

Serbest piyasada 19,5460 liradan alınan dolar 19,5470 liradan satılıyor.

Euro 21,4580 lira

21,4570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.

Sterlin 24,7200 lira

Sterlinin satış fiyatı ise 24,7200 lira oldu.