Serbest piyasada döviz fiyatları! Piyasanın açılışında dolar, euro ve sterlin İstanbul serbest piyasada dolar 19,4100 liradan, euro 21,4480 liradan güne başladı.

AA

Döviz fiyatları yatırımcılar ve ekonomi aktörleri tarafından ilgi ile takip ediliyor.

Türkiye'de liralaşma stratejisi doğrultusunda alınan kararlarla dövizin sabit tutulması faaliyetleri devam ediyor.

Dün, doların satış fiyatı 19,4080 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3970 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada 19,4080 liradan alınan dolar 19,4100 liradan satılıyor.

21,4460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4480 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 24,1498 liradan alınıyor ve 24,2709'dan satılıyor.

Yıl sonu dolar beklentisi: 23,15 lira

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketi yayınlandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin nisan ayı sonuçlarında katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisinin bir önceki anket döneminde 22,91 lira iken, bu anket döneminde 23,15 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 23,52 liradan 24,08 liraya yükseldi.