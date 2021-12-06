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- Serbest piyasada gram altın fiyatı 788 lira
Serbest piyasada gram altın fiyatı 788 lira
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 788 lira oldu.
- İHA
- 06.12.2021 - 18:07
- Güncelleme : 06.12.2021 - 18:09
Doların ve euronun Türk Lirası karşısında artması sürecinde altın fiyatları da yatırımcıların merceğinde.
ÇEYREK 1.274 LİRA
Serbest piyasa İstanbul Kapalıçarşı'da 787,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 788 liradan, 5 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata lira 5 bin 214 liradan, 718,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 722,70 liradan, 5 bin 75 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 95 liradan, 2 bin 537 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 547 liradan ve 1.269 liradan alınan çeyrek ziynet 1.274 liradan satıldı.