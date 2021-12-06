Serbest piyasada gram altın fiyatı 788 lira

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 788 lira oldu.

Doların ve euronun Türk Lirası karşısında artması sürecinde altın fiyatları da yatırımcıların merceğinde.

ÇEYREK 1.274 LİRA

Serbest piyasa İstanbul Kapalıçarşı'da 787,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 788 liradan, 5 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata lira 5 bin 214 liradan, 718,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 722,70 liradan, 5 bin 75 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 95 liradan, 2 bin 537 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 547 liradan ve 1.269 liradan alınan çeyrek ziynet 1.274 liradan satıldı.