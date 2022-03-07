Serbest piyasalarda son durum

Yeni haftaya dolar ve euro, sınırlı da olsa Türk Lirası karşısında yükselerek başladı. Altın fiyatlarında ise gram altın 915 lirayı gördü.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinde 12’nci güne girilirken euro, dolar karşısında 22 ayın yeni dip seviyesini gördü.

Dünyada bunlar olurken iç piyasada, yeni haftanın ilk gününde dövizde yükseliş sürüyor.

SERBEST PİYASADA DÖVİZDE SON DURUM

Serbest piyasada dolar 14,2820 liradan, euro da 15,5400 liradan işlem görüyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,2680 lira, euronun satış fiyatı 15,5820 lira ve sterlinin satış fiyatı ise 18,912 liradan olmuştu.

PETROL FİYATLARI 2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Öte yandan petrol fiyatları, yüzde 10'a yakın artarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın petrol ihracatına yaptırım getirmeyi değerlendirmesi ve İran müzakerelerinin uzaması, arz sorunları endişelerini kuvvetlendirdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, Asya piyasalarının açılışında yüzde 18 yükseldikten sonra kazanımlarını azaltarak yüzde 10 artışla 130 dolardan işlem gördü.

ALTININ FİYATI YÜKSELİYOR

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın da 1,5 yıldır ilk defa 2 bin dolar seviyesini aştı. İç piyasada ise gram altın 915 liraya yükseldi.

Gram altın 915 lira

Çeyrek altın 1.511 lira

Cumhuriyet altını 6 bin 159 lira

Tam altın 6 bin 159 lira

Yarım altın 3 bin 23 lira