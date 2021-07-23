Serinlemek isteyen Denizli'de Çameli'ne gidiyor

Aşırı sıcaklardan kurtulmak isteyenler tatil seçeneklerini yüksek rakımlı tabiat güzelliklerinde serinlemekten yana kullanmaya başlayınca ortaya yeni bir turizm çeşidi çıktı.

Koronavirüs salgınına tedbir olarak izole tatil yaşama isteyenlere mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklardan uzaklaşmak amacı da eklendiğinde, doğayla iç içe kamp yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Çameli’de bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Denizli’nin Çameli ilçesi eşsiz doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle yerli turistlerin dikkatini çekiyor. Çameli, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer aldı.

HAVA SICAKLIĞI GÜNDÜZLERİ 24-30 DERECE, GECELERİ İSE 12 DERECENİN ALTINDA

Pandemi sonrası yaylalarda izole olanlar, bağ ve bahçe işlerini yapıp, salgının stresinden uzaklaşmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının bayramda gündüzleri 24-30 derece, geceleri ise 12 derecenin altına düştüğü ilçe serinlik arayanların gözdesi oldu.

DOĞANIN GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEK İÇİN BÖLGEYE GELİYORLAR

Çam, ardıç, sedir ağaçları ve meyve bahçelerinin yer aldığı doğa harikası Çameli yaylaları, her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkati çekiyor.

“NEM YOK, ÇOK GÜZEL BİR SERİNLİK VAR”

İlçeyi çok beğendiğini dile getiren Mehmet Şimşek, "Çameli’ye geldik, ardından İlçenin güzelliklerini doğasını ve kanyonlarını gezdik. Nem yok, çok güzel bir serinlik var. Kanyonlardan geçerken suyun sesi bizi tedavi ediyor. Herkesin buraya gelip dolaşmasını tavsiye ediyorum.” dedi.

“YAYLALAR BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR MEKAN"

İlk defa Çameli’ye geldiğini kaydeden Nurcan Yaman ise, “Burası çok güzel. Yeşili doğası her şeyi ile çok farklı bir yer. Yaylalar bizim için vazgeçilmez bir mekan. Ben buraya virüsten kaçarak geldim. Burada tarlada bağda bahçede vakit geçiriyoruz. Binaların arasında sıkışmıyoruz.

SICAKLARDAN KAÇMAK İSTEYENLER ÇAMELİ İLÇESİNE GELİYOR

Herkes sahil bölgesine gidiyor sıcaklardan kaçmak isteyenler ise Çameli ilçesine geliyor. Buranın doğal kliması insana huzur veriyor.” diye konuştu.