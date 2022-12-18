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    Sermaye çoğunluğu kamuya ait kuruluşlara üst fon kolaylığı

    Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan "Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" kararla birlikte bazı kuruluşlara muafiyet tanındı.
    • 18.12.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 09:12
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    Sermaye çoğunluğu kamuya ait kuruluşlara üst fon kolaylığı

    Sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlarca kurulan üst fonlara kaynak aktarımında, fon kurucusu ve portföy yöneticilerinin sağlaması gereken şartlar açısından muafiyet tanındı.

    Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Bazı şartlardan muaf olacaklar

    Sermaye oranı tanıma uyan kuruluşlar tarafından kurulan üst fonların bu alanda etkinliğini artırmak ve fonları teşvik etmek amacıyla, fon kurucusu ve portföy yöneticilerinin sağlaması gereken şartlar açısından muafiyet getirildi.

    Muafiyetin kapsamı, söz konusu fonların üst fon olduğu ve bu fonların kurduğu veya kuracağı üst fonlar için de geçerli olacak.

    Sermaye çoğunluğu kamuya ait kuruluşlara üst fon kolaylığı #1

    Kaynak aktarımı olanağı

    AA'nın haberine göre, bununla birlikte kamuya ait kurum ve kuruluşlarca kurulan üst fonlara, duyuruya çıkılmaksızın, Bakanlığa başvuruyla, uygun bulunmaları halinde, protokol imzalanmak suretiyle kaynak aktarımı yapılabilecek.


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