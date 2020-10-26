'Sertifikalı tohum' ihracatı için 2023'te 320 milyon dolar hedeflendi

Tarımsal üretimde kaliteyi artırmak için kullanılan "sertifikalı tohum"da ihracat gelir hedefi, 2023'te 320 milyon dolar olarak kararlaştırıldı.

Tarımsal üretimde kaliteyi artırmak için kullanılan "sertifikalı tohum"da ihracat geliri, 17 milyon dolardan 200 milyon dolara kadar yükseldi. Türkiye'nin 2023'teki "sertifikalı tohum" ihracatı gelirinin 320 milyon dolar olacağı öngörülüyor.

Yerli ve kaliteli tohum üretebilmek adına, Türkiye'deki üniversiteler ve tarımın paydaşlarıyla yapılan "sertifikalı tohum" çalışmaları, son 14 yılda ciddi ivme kazandı.

"SERTİFİKALI TOHUM" İHRACATI 14 YILDA 17 MİLYON DOLARDAN 200 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Çiftçinin, tarladan daha kaliteli ürün alabilmesi için 2006 yılında çıkartılan tohumculuk yasası kapsamında elde edilen üniversiteler ve tarımın paydaşlarıyla yapılan "sertifikalı tohum" ihracatı geliri, 17 milyon dolardan 200 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi.

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN YÜZDE 40'I, KONYA OVASI'NDAN

Hem hibrit hem de tarla bitkilerini kapsayan sertifikalı tohum üretiminin yüzde 40'ı, Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya Ovası'nda gerçekleştiriliyor. Ülke genelinde 480 bin ton sertifikalı buğday tohumu, 180-200 bin ton civarında ise sertifikalı arpa tohumu üretiliyor. Bu kapsamda Konya bölgesindeki 29 bin çiftçi, üretimde sertifikalı tohum kullanıyor.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, tarımsal sanayi sektöründe 2000'li yıllardan önce, tarla bitkilerinin yaklaşık yüzde 30'unun kalite yönünden zayıf olduğu için "yemlik ürün" statüsüne düştüğünü anımsatarak, "Bu durum, çiftçimizin bir yıllık emeğinin heba olması anlamına geliyordu. Ancak 2006 yılında çıkarılan tohum yasası kapsamında, kaliteli tohum üretebilmek için içerideki serbest piyasa koşullarında, üniversitelerin ziraat fakülteleriyle ve ziraatla uğraşan sektör paydaşlarıyla çalışmalar başladı." dedi.

TÜRKİYE'DE SERTİFİKALI TOHUMCULUK SEKTÖRÜ OLUŞTU

Çevik, bu çalışmalar neticesinde Türkiye'de sertifikalı tohumculuk sektörünün oluştuğunu belirtti.

TÜRKİYE'DE "SERTİFİKALI TOHUM" ÜRETİMİ 1 MİLYON 200 BİN TONA YAKLAŞTI

Çiftçinin sertifikalı tohum kullanabilmesi için dekar başına 8.5 lira destek verildiğini vurgulayan Çevik, kaliteli tohum üretiminin, hayvansal yeme ayrılan kalitesiz buğday oranını da ciddi derecede düşürdüğünü anlattı.

Tarımsal üretimde sertifikalı tohum kullanım oranının gün geçtikçe arttığını dile getiren Çevik, "Ülkemizde TİGEM'ler tarafından 2002-2003 yıllarında sertifikalı olarak yetiştirilen 110 bin ton civarında buğday ve arpa miktarı, tohumculuk yasasının da katkısıyla bugün yaklaşık 1 milyon 200 bin tondur. Türkiye'nin 2023'teki sertifikalı tohum üretimini 2 milyon tona, ihracat gelirini de 320 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefin yüzde 85'i tarla bitkileriyle gerçekleştirilmek." ifadelerini kullandı.