Sevgililer Günü’nde çiçekçilere kısıtlamalar kalktı, esnaf sevindi

Koronanavirüs salgını kısıtlamalarından dolayı Sevgililer Günü sokağa çıkma yasağı olduğundan çiçekçi esnafı, kara kara düşünüyordu. Bugün yayınlanan genelge ile rahat bir nefes aldı.

Çiçekçilerin para kazandığı önemli günlerden biri olan 14 Şubat Sevgililer Günü, yasaklı zamanın içindeki pazar gününe denk gelince üzülen esnaf kısıtlamalar gevşetilince sevinç yaşadı. Sadece çiçekçiler değil kısıtlamanın kalktığını öğrenen vatandaş da mutlu oldu.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ÇİÇEKÇİLERE KALKAN KISITLAMALAR ESNAFI SEVİNDİRDİ

Bugün yayınlanan genelge ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde oluşabilecek yoğunluğu en aza indirmek amacı ile çiçek satışı yapan iş yerlerinde kısıtlamaların genişletilmesi esnafı sevindirdi.

MÜŞTERİLER ÇİÇEKÇİLERE GİDEBİLİR YA DA EVLERE SERVİS YAPILABİLİR

Yayınlanan genelgede, 14 Şubat sebebi ile talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00 ile 24.00 saatleri arasında evlere çiçek servisi yapmasına ve 13-14 Şubat tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin çiçekçilere gelip alışveriş yapmasına veya vatandaşın tercihine göre 10.00-24.00 arasında evlere çiçek servisi yapılabileceği duyuruldu.

“BU DURUM BİZİ KAZANÇ OLARAK ÇOK İYİ ETKİLEYECEK”

Antalya’da çiçekçilik yapan Gülnaz Demirel, “14 Şubat’ın yaklaşmasıyla çiçek sektöründe hareketlenmeler meydana geldi. Pandemiden dolayı biraz sıkıntı yaşamıştık. Bugün itibarı ile bir yazı geldi, çiçekçilerde 14 Şubat’ta oluşabilecek yoğunluğu önlemek için kısıtlamalar genişletildi. Servis yapacağız, evlere çiçek göndereceğiz. Bu bizim için çok iyi oldu. Her yer kapalı olacak ama insanlar çiçek almak istediklerinde bir telefon ile halledebilecekler. Bu durum bizi kazanç olarak çok iyi etkileyecek.” diye konuştu.

ORKİDELER TERCİH EDİLECEK

14 Şubat’ın kırmızı gülü çağrıştırdığını söyleyen Demirel, “Siparişler yeni yeni gelmeye başladı. İnsanlar fiyat araştırması yapıyor. Bu yıl sanırım 14 Şubat’ta gül fiyatları yüksek olacağından tercihler orkideden yana olacak. Havalar iyi giderse güllerin de fiyatları düşecektir ama Sevgililer Günü deyince akıllara gül geliyor. Gül satışlarımız da yine olacaktır.” şeklinde konuştu.

“14 ŞUBAT GÜNÜ DE TELEFON AÇIP SİPARİŞ VEREBİLECEĞİM”

14 Şubat’ı erken kutlamak için annesine gül alan Mehmet Tunç, “14 Şubat yaklaşıyor, ben de anneme bir çiçek almak istedim. Güzel bir buket hazırlattım. Fiyatlar yüksek geldi bana. Sanıyorum ki Sevgililer Günü yaklaştığı için. 14 Şubat yaklaştığı için çiçekçilere kısıtlamalar belirli süreli kalktı. Eğer istersem 14 Şubat günü de telefon açıp sipariş verebileceğim. Fiyatlardan memnun değilim ama telefon ile evimize çiçek gelmesi beni mutlu etti.” şeklinde konuştu.