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    Sevgililer Günü'nde en çok kuyumcu ve çiçekçiler güldü

    14 Şubat Sevgililer Günü, tarih olarak geride kalmasına rağmen ekonomik açıdan yankıları sürmeye devam ediyor.
    • AA
    • 16.02.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 17:28
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    Sevgililer Günü'nde en çok kuyumcu ve çiçekçiler güldü

    Sevgililer Günü vesilesiyle alışverişte en fazla ilgi gösterilen sektör yüzde 178'lik artışla kuyumculuk olurken, bu sektörün tamamlayıcısı da çiçek olarak öne çıktı. Çiçekçilerde yapılan harcamalar da yüzde 131 arttı. Bu alanları sırasıyla sinema, restoran ve havayolu harcamaları takip etti.

    20 YAŞ VE ALTI KREDİ KARTLI HARCAMALARA İLGİ GÖSTERDİ

    Sevgililer Günü kapsamında kredi kartlarıyla yapılan harcama istatistiklerine göre, hediye alışverişlerinin arttığı 8-14 Şubat haftasındaki harcama trendlerinin ocak ayının aynı dönemiyle karşılaştırıldığı analiz sonuçlarına göre, bu dönemde kredi kartıyla alışverişe en çok ilgi gösteren yaş grubu 20 yaş altı gençler oldu.

    Dijital kanalların da katkısıyla kredi kartı sahipliğinin ve kullanım alışkanlığının hızla yükseldiği 20 yaş altı gençlerin Sevgililer Günü haftasında ortalama alışveriş yoğunluğu, geçtiğimiz ayın aynı dönemine göre yüzde 69 arttı. Alışveriş yoğunluğunda en genç kart sahiplerini yüzde 24 ile 21-25 yaş ve yüzde 21 ile 26-30 yaş grubu ile yine genç jenerasyon takip etti.

    Sevgililer Günü nde en çok kuyumcu ve çiçekçiler güldü #1


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