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Sezonun dördüncü gemisi Bodrum’a demirledi

Sezonun dördüncü gemisi Bodrum’a demirledi

Muğla'nın Bodrum ilçesi turizm merkezi olarak dünyanın ilgisini çekerken, uluslararası gemilerin de uğrak noktası oldu.