- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Sezonun dördüncü gemisi Bodrum’a demirledi
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum’a demirledi
Muğla'nın Bodrum ilçesi turizm merkezi olarak dünyanın ilgisini çekerken, uluslararası gemilerin de uğrak noktası oldu.
- 03.05.2022 - 14:41
Turizmin zenginliklerinden birisi de limanlarına demirleyen turist gemileri. Bu sezonun dördüncü gemisi de 17 yolcusuyla Bodrum’a geldi.
Yunanistan’ın Santorini kentinden geldi
Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen “Star Legend” isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi. Yunanistan’ın Santorini kentinden Bodrum’a gelen 143 metre uzunluğundaki gemi, Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.
Bahama bayraklı gemide 75 yolcu, 193 personelin bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezini ziyaret etti.
Gemi, Bodrum'dan sonra Kuşadası'na gidecek
Akşam saatlerine kadar Bodrum’da kalacak geminin bir sonraki durağı Aydın’ın Kuşadası ilçesi olacak.