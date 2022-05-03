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    Sezonun dördüncü gemisi Bodrum’a demirledi

    Muğla'nın Bodrum ilçesi turizm merkezi olarak dünyanın ilgisini çekerken, uluslararası gemilerin de uğrak noktası oldu.
    • 03.05.2022 - 14:41
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    Sezonun dördüncü gemisi Bodrum’a demirledi

    Turizmin zenginliklerinden birisi de limanlarına demirleyen turist gemileri. Bu sezonun dördüncü gemisi de 17 yolcusuyla Bodrum’a geldi.

    Yunanistan’ın Santorini kentinden geldi

    Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen “Star Legend” isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi. Yunanistan’ın Santorini kentinden Bodrum’a gelen 143 metre uzunluğundaki gemi, Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

    Bahama bayraklı gemide 75 yolcu, 193 personelin bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezini ziyaret etti.

    Bodrum

    Gemi, Bodrum'dan sonra Kuşadası'na gidecek

    Akşam saatlerine kadar Bodrum’da kalacak geminin bir sonraki durağı Aydın’ın Kuşadası ilçesi olacak.

    Bodrum

    Bodrum


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