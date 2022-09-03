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    Sezonun ilk günlerinde balığa ilgi fazla

    Av yasağının 1 Eylül’den itibaren sona ermesi ile birlikte balıkçılarda yoğunluk başlarken, Bilecik’te vatandaşlar en çok hamsiye ilgi gösterdi.
    • 03.09.2022 - 16:13
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    Sezonun ilk günlerinde balığa ilgi fazla

    15 Nisan tarihinde balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti.

    1 Eylül gece yarısı itibariyle av yasağı sona erdi. Balıkçılar ’Vira bismillah’ diyerek yola çıktı.

    Hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor

    Bu sene bereketli bir sezon geçirilmesi beklenirken, sezonun ilk günlerinde Bilecik’te hamsinin kilosu 50 liradan satılmaya başlandı.

    "Haftada 2-3 gün balık yemelerini tavsiye ediyoruz"

    Bilecik’te balıkçılık yapan Hakan Çelik, bu mesleği 15 yıldır yaptığı söyleyerek, "Sezonumuz 1 Eylül’de açıldı, yaklaşık 4 ay süren bir yasak sonunda. Fiyatlarımız hamsi 50 lira ile başladı. Palamut ve hamsiye çok talep var. Onun dışında istavrit, sardalyamız, çupra, levrek gibi çeşitlerimiz var. İşlerimiz ilk gün biraz yoğundu. Bir özlem vardı. Bir iki gündür biraz düşük, hava çok sıcak ondan pek talep olmuyor diye düşünüyoruz. Havaların ısınmasıyla, yağmurların başlamasıyla inşallah bereket olacak. Haftada 2,3 gün balık yemelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

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