Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında ilk hasadı yapılan kayısı; İstanbul, Ankara ve İzmir’e kilosu 100 liradan gönderildi. Bu kayısılar aynı zamanda ihracata da gidiyor.

Turfanda meyveciliğin merkezi olan Mersin’in Silifke ilçesinde, çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı.

11 BİN TON KAYISI BEKLENİYOR

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bu yıl ilçe genelindeki 1200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 11 bin ton hasat yapılmasının beklendiğini söyledi. Bölgenin mikroklima özelliği nedeniyle Türkiye’nin turfandacılık alanında ilkleri yaşadığını ifade eden Doygun, “Türkiye’nin ilk çilek ve can eriğini çıkaran Silifkeli üreticiler, örtü altına aldığı kayısıyı da hasat etmeye başladı.” dedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’E KİLOSU 100 LİRADAN GİTTİ

Silifke’nin Kabasakallı Mahallesi’nde örtü altında kayısı üretimi yapan Hamza Gökler ise yılın ilk kayısı hasadını Silifke’de yapmanın gururunu yaşadıklarını ve ilk hasat ürünleri İstanbul, Ankara ve İzmir’e kilosu 100 liradan gönderdiklerini söyledi.

Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke’de yapıldı VİDEO

“REKOLTE DÜŞÜK AMA ÜRÜN LEZZETLİ”

4 dönüm örtü altına aldığı kayısı bahçesinden yaklaşık 2,5 ton ürün beklediğini ifade eden Gökler, “Ürün çok lezzetlidir. Tamamen doğal ortamda yetiştiriyoruz. Bu yıl havaların aşırı sıcak gitmesinden dolayı rekolte düştü. Geçtiğimiz yıllarda aynı bahçeden 7-8 ton ürün alırken, bu yıl bu rakam 2,5 tona düştü.” dedi.

"FİYATTAN MEMNUNUZ"

Fiyatlardan memnun olduğunun altını çizen Gökler, “Fiyatlar bu yıl 100 lira ile başladı. Çok fazla fiyatın düşmesini beklemiyoruz. Rekolte yüksek olduğu için geçen yıl fiyatlar 80-90 lira ile başlayıp bir anda çok düşmüştü. Bu yıl rekolte az olduğu için fiyatların 100 lira civarında seyretmesini bekliyoruz.” dedi.

“MAGADOR” CİNSİ KAYISI FİDANI

Üretici Hamza Gökler, 4 dönümlük arazisine İspanya’dan getirttiği “magador” cinsi kayısı fidanı diktiğini, bu türün Akdeniz Bölgesi’nde “erkenci” diye bilinen diğer kayısı çeşitlerine göre 15 gün daha erken olgunlaştığını sözlerine ekledi.