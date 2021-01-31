SGK, 2020'de ilaca 48.6 milyar lira ödedi

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2020 yılında ilaç için toplam 48 milyar 600 milyon lira ödeme yaptı.

Her geçen gün ilaçlar taranarak yeni isimler listeye ekleniyor. Hasta ve yakınlarının yakından izlediği bu konuda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları taramayı ve geri ödeme listesine eklemeye devam ediyor.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDE 8 BİN 933 İLAÇ VAR

Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 933 ilaç bulunuyor. Bu ilaçların 8 bin 557'si Türkiye'de ruhsatlı durumdayken, 376'sı yurt dışından tedarik ediliyor.

LİSTEDEKİ 824 İLAÇ KANSER TEDAVİSİ İÇİN

Listedeki ilaçların 824'ü kanser tedavisinde kullanılıyor.

KANSER VE DİYABET İLAÇLARINA 10 MİLYAR LİRA HARCANDI

SGK'nin, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri geliyor. İlaç için 2018'de 30 milyar 900 milyon lira, 2019'da 39 milyar 600 milyon lira ödeyen Kurumun, 2020 yılındaki harcaması 48 milyar 600 milyon lira oldu.

Bedeli ödenen ilaçlar arasında ödeme miktarına göre 6 milyar 400 milyon lira ile kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer aldı.

Bu grubu sırasıyla 5 milyar 600 milyon lira ile kanser, 4 milyar 700 milyon lira ile diyabet, 4 milyar 600 milyon lira ile enfeksiyon hastalıkları, 2 milyar 700 milyon lira ile astım-KOAH, 2 milyar 500 milyon lira ile ağrı, 2 milyar 300 milyon lira ile oral beslenme destek tedavileri için kullanılan ilaç grupları izledi.

2021 BÜTÇESİNDE 59.2 MİLYAR LİRA VAR

Kurumun, 2021 yılı bütçesine göre ilaca, geçen yılın üzerinde 59 milyar 200 milyon lira ödeme yapılması öngörülüyor.