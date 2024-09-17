SGK: Çift Ödeme İadesi konulu e-postalara inanmayın SGK, “Çift Ödeme İadesi” konulu sahte e-postalar gönderilmesine dair basın duyurusu yayınlayarak, böyle bir uygulamaların olmadığını ve sahte SMS ve e-postalara itibar edilmemesini istedi.

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde vatandaşlara "Çift Ödeme İadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiği tespit edildiğini belirterek, vatanladaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Vatandaşların şüpheli bir e-posta aldığında, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden bilgi alabileceklerine dair bilgi verildi.

SAHTE E- POSTALAR GÖNDERİLİYOR

SGK yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde vatandaşlarımıza "Çift Ödeme İadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Bu tür sahte e-postalar dolandırıcılık amacı taşır ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmek üzere tasarlanmıştır.

"KURUMUMUZUN 'ÇİFT ÖDEME İADESİ' KONULU BİR İŞLEMİ YOKTUR"

Kurumumuzun 'Çift Ödeme İadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir.

VATANDAŞLARIN BİLGİ ALACAKLARI NOKTALAR

Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler.