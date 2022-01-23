SGK geçen yıl 8,2 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı

SGK, 2021'de hastalık gibi nedenlerle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik ödemesi yaptığı bilgisini paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlarına hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için geçici iş göremezlik ödemesi yapıyor. Bundan hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan yararlanıyor. Kamuoyunda geçici iş görememezlik durumu "raporlu" olarak tanımlanıyor.

SGK, 2022'de geçici iş göremezlik ödeneğini günlük 166,80 lira olarak duyurmuştu.

ÖDEMELER PTT YA DA KİŞİNİN KENDİ HESABINA YATIRILIYOR

İstirahat raporları Kurumun e-Ödenek programıyla elektronik ortamda düzenlenip, ödemeler aynı sistem üzerinden sigortalının talebi alınmaksızın PTT Bank'a veya sigortalılar tarafından SGK'ye bildirilen banka hesaplarına gönderiliyor.

2021'DE TOPLAM 8,2 MİLAR LİRA RAPORLU ÖDEMESİ YAPILDI

SGK, bu kapsamda geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedenleriyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında ödeme yaptı.

ÖDEMENİN ÇOĞU HASTALIK GEREKÇESİ İLE YAPILDI

Bu ödemenin, 600 milyon lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8 milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar lirası da analık kapsamındaki istirahat sebebiyle yapıldı.

ÖDEME İÇİN BİR YILDA 90 GÜN SİGORTALI OLMAK ŞART

Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

KENDİ HESABINA ÇALIŞANLARIN ÖDEME ALMASI İÇİN PRİM BORCU BULUNMAMALI

Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLARA ÜÇ GÜNDEN SONRAKİ HER GÜN İÇİN ÖDEME YAPILIYOR

İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

ANNEYE, DOĞUMDAN ÖNCE VE SONRAKİ 8'ER HAFTA VERİLİYOR

Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.