SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele ediyor

SGK, yanında çalıştırdığı kişileri resmi olarak beyan etmeyen, sigorta primlerini ve yükümlülüklerini yetine iş yerlerini takip ediyor.

Ağustos ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 18 milyon 921 bin 4/a (işçi), 3 milyon 179 bin 4/b (esnaf) ve 3 milyon 217 bin 4/c (memur) statüsünde olmak üzere 25 milyonun üzerinde aktif sigortalı bulunuyor.

Kayıt dışılık hem bu fiili işleyenler hem de devleti gelir kaybına uğratması açısından önemli bir suç. Kayıt dışılık tespit edildiğinde çeşitli cezalara ve yaptırımlar devreye giriyor.

SGK da işçi ve devlet lehine kayıt dışı istihdamla mücadele ediyor.

Bu yıl 124 binden fazla iş yeri denetlendi

Kayıt dışı istihdamla mücadelesini sürdüren kurum, bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi.

762 milyon lira cezai işlem

1.100 iş yeri ve 38 bin 643 çalışan için toplam 762 milyon lira cezai işlem uygulandı.

İhbarlar Alo 170'e yapılıyor

Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 33

2007'de yüzde 45 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, yürütülen etkin mücadeleyle yüzde 33 seviyesine kadar düşüren Kurum, Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

1 emekliye karşılık 2 çalışan

Sistemdeki sigortalı sayısı 25 milyon kişi olarak görülürken, buna karşın, sistemde dosya bazında 13 milyon 48, kişi bazında ise 13 milyon 849 pasif sigortalı yer alıyor. Bu rakamlar da sistemde 1 emekliye karşılık 2 çalışanın bulunduğu anlamına geliyor.