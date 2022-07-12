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    SGK maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih belli mi?

    SGK ve Bağ-Kur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli maaşları ne zaman yatacak?
    • 12.07.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 12:27
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    SGK maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih belli mi?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranı belli olmuştu.Memur ve memur emeklilerine % 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise % 42,35 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı.

    Zam oranlarının belli olmasından sonra gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi.SGK maaş farkları ne zaman ödenecek?

    SGK maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih belli mi? #1

    SSK VE Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

    Merakla beklenen SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları 17 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılacak.SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri tahsil numarasının son hanesine göre ödeniyor.

    Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde

    Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde

    Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda

    Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde

    Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde

    Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde

    Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde

    Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde

    Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde

    Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ise her ayın 26'sında ödemelerini alıyorlar..


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