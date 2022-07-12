SGK maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih belli mi?

SGK ve Bağ-Kur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranı belli olmuştu.Memur ve memur emeklilerine % 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise % 42,35 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı.

Zam oranlarının belli olmasından sonra gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi.SGK maaş farkları ne zaman ödenecek?

SSK VE Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Merakla beklenen SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları 17 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılacak.SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri tahsil numarasının son hanesine göre ödeniyor.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ise her ayın 26'sında ödemelerini alıyorlar..