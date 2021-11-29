SGK, yapılandırmasında ilk taksitinin son günü 30 Kasım

Kamu alacakları için yapılandırma yapanlar, ilk taksitlerini ödemedikleri sürece yapılandırmadan yararlanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son günün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021'de bitiyor.

İLK İKİ TAKSİTİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ŞART

Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi.

Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

ÖDEME NOKTALARI

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri, e-Devlet'ten yapılabildiği gibi SGK'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor.

BAŞVURAN KİŞİ SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı.

GELİR TESTİ YAPTIRMAK İÇİN DE SON GÜN 30 KASIM

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar, genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek.

GSS PRİM BORCU YIL SONUNA KADAR ÖDENEBİLİR

Bu yılın nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaksızın sadece prim borç asıllarını 31 Aralık 2021'e kadar ödeyebilecek.