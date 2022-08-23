SGK'da kamuyu zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" kapsamında SGK'da kamuyu zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Devletin her kademesinde kamuyu zarar uğratanlarla ilgili geniş soruşturmalar yürütülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Kurum müfettişleri gerekli tespitleri yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlıkça yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemlerle ilgili kurum müfettişlerinin gerekli tespitleri yaptığı belirtildi.

"Yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyecek"

AA'nnı haberine göre, söz konusu işlemleri gerçekleştiren ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.