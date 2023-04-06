SGK'dan genç girişimcilere 1 yıl prim desteği Kendi işinin patronu olacak gençlere pirim desteği var. Bu destekten 18-29 yaş arasındaki genç girişimciler 1 yıl boyunca yararlanabilecek.

ensonhaber.com

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından, ilk defa iş kurarak 4B (Bağ-Kur) kapsamında olan 18-29 yaş arasındaki genç girişimcilere bir yıl boyunca prim desteği sağlanacağı hatırlatıldı.

Buna göre 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere, 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanıyor.

3 bin 452,76 TL tutarındaki prim devletten

Aylık olarak ödenmesi gereken 3 bin 452,76 TL tutarındaki primin devlet hazinesi tarafından karşılandığı bu teşvik 1 yıl ile sınırlandırıldı.

Desteğin şartları

Girişimcilerin, teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olması gerekiyor.

Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak, bu teşvikten yararlanabiliyor.