SGK'larda EYT mesaisi devam ediyor EYT, emeklilikte yaş şartını ortadan kaldırarak ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekliliğinin önünü açtı. Yaklaşık 1 milyon 800 kişi başvuru yaptı. Şartları uyanların müracaatları yapılan incelemelerden sonra kabul görüp, maaşlar bağlanıyor.

İHA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) sayıca yoğunluğu, mevcut personelin fazla mesai yapmasına rağmen uzun bir sürece yayılıyor.

Başvurdu yapanın çalışma geçmişine göre kurumlar arası evrak değişimi süreci uzatabiliyor. Prim borcu olanların başvuruları geri çevriliyor.

Bu aşamada Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Özkan Arslan, EYT ile ilgili yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Kurum olarak mesailerinin devam ettiğini belirten Arslan, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

"İlk günden itibaren yoğun bir tempo ile çalışıyoruz"

EYT Yasası’nın çıktığı ilk günden itibaren yoğun bir tempo ile çalışmaların sürdürüldüğünü ve performans hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirten Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Özkan Arslan şu bilgileri verid:

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi olarak bilinen, emeklilikte yaş şartlarında değişiklik yapan kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yoğun emeklilik başvurusu oldu.

"Daha önce yaptığımız işlemin katbekat üzerinde"

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak aylık rutin emeklilik başvurusunun katbekat üzerinde başvuru aldık. Bu durum haliyle bizim tüm işleyişimizi etkiledi. Ancak aldığımız hızlı kararlarla bunun üstesinden geldik.

"Yönetim kademesi dahil tüm personellerimiz emeklilik işlemlerine odaklanmış durumda"

EYT konusunda yapılan çalışmalara da değinen Arslan, şöyle konuştu:

Şu anda yönetim kademesi dahil tüm personellerimiz emeklilik işlemlerine odaklanmış durumda. Diğer iş ve işlemlerinizi aksatmadan emeklilik işlemlerine ağırlık verdik. Yeni personel planlaması ve etkin süreç yönetimi ile inşallah belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşacağız.

Emeklilik işlemi yapıp bekleyenler merak etmesin...