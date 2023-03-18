SGK'nın sağlık harcamalarına verdiği destek arttı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, SGK'nın sağlık için gereken harcamalarda verilen desteklerin artırıldığını belirtti.

Genel Sağlık Sigortalılarına (GSS) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, artan rakamları Twitter adresinden yayınladığı mesajla kamuoyuna duyurdu.

Kemik içi implantın her biri 90 TL'den 750 TL'ye çıktı

Bu kapsamda vatandaşlara kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL’ye çıkarıldı.

Kemik içi implant gazilerle vazife ve harp malulleri için 700 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı

Kemik içi implant için ödenen tutar; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan gazilerle vazife ve harp malulleri için 700 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Terör olaylarında yaralananlar için 2 bin 500 TL’ye çıkartıldı

Vazife ve harp malulleri ve terör olaylarında yaralananlar için de 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Tıbbi malzemeler yüzde 50 ila yüzde 100 arasında artırıldı

Vatandaşlarımızın ayakta tedavi kapsamında evlerinde kullandıkları tıbbi malzemeler ile gazilerimizin kullanımına özel ortez/protez tutarları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarlar yüzde 39 ila yüzde 200 arasında yükseltildi

Ayrıca gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarlar ise yüzde 39 ila yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Çölyak hastalığında kullanılan un ödemesi yüzde 100 artırıldı

Çölyak hastalığında ve protein metabolizması bozukluklarında; hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödemelerde de yüzde 100 oranında artış yapıldı.