Shell: Avrupa'da gaz krizi, birkaç kış sürebilir

Londra merkezli petrol ve doğalgaz şirketi, ilerleyen kışlarda zorluklarla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

Rusya kaynaklı doğalgaz kesintileri, Avrupa Birliği'ni (AB) kış öncesi düşündürüyor.

AB, üye ülkelerden gaz kullanımlarını azaltmalarını istiyor.

Shell CEO'su Ben van Beurden, kıtanın gelecek kış mevsimlerinde Rus arzındaki kesintilerin sonucu olarak zor durumlarla karşılaşabileceğini söyledi.

"Çözümler bulmamız gereken birkaç kış geçireceğiz"

Norveç'te basın toplantısında konuşan van Beurden, "Bir şekilde çözümler bulmamız gereken birkaç kış geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kıtada yaşanan krizin AB içindeki dayanışmayı test edeceğine dikkati çeken van Beurden, önümüzdeki birkaç kış boyunca Avrupa'nın "verimlilik tasarrufu ve karne yoluyla çözümler bulması" gerekeceğini vurguladı.

"Alternatif kaynaklar oluşturmalıyız"

Shell CEO'su ayrıca, alternatif gaz ithalatının ve alternatif enerji kaynaklarının "çok hızlı bir şekilde oluşturulmasının" önemine değinirken, bunun kolay olmayacağı konusunda uyardı.

Ham petrol piyasasının sıkı kalacağı düşünülüyor. OPEC'in kapasitesinin tükenmekte olduğu ve talep edilen miktarlarda üretimin yapılamayacağı konuşuluyor.

Daha önce de uyardı: Zor bir kışla karşılaşacağız

Van Beurden, daha önce yaptığı bir açıklamada, Rus gazında kesinti yaşamaları durumunda zor bir kış yaşayacaklarını söylemiş, "Kesin olarak söyleyebileceğim tek şey bu." diye eklemişti.